МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Увеличение тарифов на передачу электроэнергии для промышленных ферм по майнингу криптовалюты в РФ существенно ухудшит их экономику и совершенно не поможет в борьбе с так называемыми бытовыми майнерами, сообщил РИА Новости эксперт бизнес-клуба "Атланты", собственник компании "Веб-капитал" Евгений Кудрявцев. В Минфине выступили за комплексное регулирование криптовалют

"Это существенно ухудшит экономику майнинга в этих регионах и вынудит майнеров перебазироваться в регионы без повышающегося коэффициента, разделить площадки средних размеров на множество мелких и постараться не афишировать деятельность по майнингу", — заявил эксперт, комментируя инициативу Минэнерго относительно новой схемы тарифного регулирования майнинг-центров.

Что же касается бытовых майнеров, то в борьбе с ними обсуждаемая мера абсолютно не действенна, полагает Кудрявцев, поскольку они не афишируют свою деятельность, потребляют электричество по тарифам физических лиц и редко существенно превышают отведенные им лимиты на квартиру (домовладение).

Минэнерго предлагает в два-пять раз увеличить тарифы на передачу электроэнергии для юрлиц, занимающихся майнингом криптовалюты. Тарифы могут увеличить там, где наблюдается нехватка генерации, есть риски нарушения энергоснабжения и проблемы с подключением новых потребителей, сообщила ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, министерство предложило новую схему тарифного регулирования майнинг-центров по поручению вице-премьера Александра Новака. Такая мера может стать прецедентом, поскольку тарифы на передачу электроэнергии для потребителей одинаковы вне зависимости от их деятельности и отличаются лишь по уровню напряжения. По поручению господина Новака Минэнерго совместно с Минцифры и ФАС должны придумать критерии, по которым тарифные органы будут выявлять майнинг-центры для расчета специального тарифа.

Для выявления майнинг-центров Минэнерго считает необходимым создать в регионах специальные комиссии, пишет газета. Майнеров будут определять по ровному графику потребления электроэнергии, близкому к максимальной мощности. Специалисты комиссии будут ездить и проверять оборудование в помещениях юрлиц, а также изучать интернет-трафик и список посещаемых сайтов таких компаний.