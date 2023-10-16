МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Правительство США является одним из крупнейших в мире держателей биткоинов, пишет газета Wall Street Journal. Израиль заблокировал счета ХАМАС в криптовалюте

"Правительство США является одним из крупнейших в мире держателей биткоинов", — пишет газета.

По данным издания, у правительства страны имеется 5 миллиардов долларов в данной криптовалюте. Газета уточняет, что это в том числе связано с конфискацией биткоинов у киберпреступников.

Так, согласно анализу публичных документов, проведенному криптофирмой 21.co, которые приводит газета, только за три недавних изъятия в государственной казне оказалось более 200 тысяч биткоинов. "А размер общего запаса правительства, вероятно, намного больше", — пишет Wall Street Journal.