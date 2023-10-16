2023-10-16T10:51:21+03:00
2023-10-16T10:51:21+03:00
2023-10-16T10:51:21+03:00
2023
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СМИ раскрыли одного из крупнейших в мире держателей биткоинов
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Правительство США является одним из крупнейших в мире держателей биткоинов, пишет газета Wall Street Journal. "Правительство США является одним из крупнейших в мире держателей... ПРАЙМ, 16.10.2023
криптовалюты, финансы, новости, сша, правительство сша, биткоин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Правительство США является одним из крупнейших в мире держателей биткоинов, пишет газета Wall Street Journal.
"Правительство США является одним из крупнейших в мире держателей биткоинов", — пишет газета.
По данным издания, у правительства страны имеется 5 миллиардов долларов в данной криптовалюте. Газета уточняет, что это в том числе связано с конфискацией биткоинов у киберпреступников.
Так, согласно анализу публичных документов, проведенному криптофирмой 21.co, которые приводит газета, только за три недавних изъятия в государственной казне оказалось более 200 тысяч биткоинов. "А размер общего запаса правительства, вероятно, намного больше", — пишет Wall Street Journal.