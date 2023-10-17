МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Израильские правоохранительные органы с 7 октября закрыли на криптовалютной бирже Binance более 100 счетов, предположительно, финансировавших ХАМАС, с целью перекрыть их доступ к криптовалюте, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. "Израиль закрыл дверь перед лицом Зеленского". В Индии раскрыли, почему

"Более 100 аккаунтов на Binance — крупнейшей в мире криптовалютной бирже — были закрыты с момента начала нападения ХАМАС 7 октября. Власти также запросили информацию о 200 дополнительных крипто-аккаунтах, большинство из которых функционируют на Binance", — приводит издание информацию от источников, непосредственно знакомых с действиями израильских правоохранителей.

Отмечается, что кроме закрытия счетов Израиль постановил конфисковать криптовалюту на миллионы долларов США.

По данным источников издания, с 7 октября было выявлено около 150 инициатив по сбору пожертвований для ХАМАС и других группировок. Ряд израильских чиновников рассказали изданию, что еще до начала эскалации Израиль отслеживал крипто-кошельки, подозреваемые в финансировании терроризма, однако теперь количество проверяемых аккаунтов исчисляется сотнями.

Газета отмечает, что Binance подтвердила, что "с лета заблокировала небольшое количество аккаунтов" и следует международно признанным санкционным правилам. Дальнейших комментариев не последовало.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. "Израиль закрыл дверь перед лицом Зеленского". В Индии раскрыли, почему

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.