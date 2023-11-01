МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Число операций с криптовалютой за январь-сентябрь 2023 года превысило 185 тысяч, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, а объем таких операций вырос практически вдвое, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Глава крупнейшей криптовалютной биржи Binance лишился 12 млрд долларов

"Мы видим значительное число операций с криптовалютой — их количество увеличилось в несколько раз за год. Так, по нашим данным, количество операций с криптовалютой за девять месяцев этого года превысило 185 тысяч (в прошлом году за аналогичный период их зафиксировано 60 тысяч). Что касается объема операций, то за указанный период он вырос практически вдвое", — сказал он в интервью газете "Известия".

Вместе с тем криптовалютой, по его словам, активно пользуются и наркоторговцы, и террористы, и коррупционеры. "Поэтому решение о регулировании криптовалюты (по сценарию Минфина России или Банка России) нужно принимать как можно скорее", — добавил Чиханчин.

В начале сентября министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин и ЦБ РФ до сих пор имеют разные позиции по регулированию криптовалюты и пока находятся в дискуссии.

Также в сентябре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что тема регулирования криптовалют в России зависла, однако уже осенью могут быть рассмотрены соответствующие законопроекты и вопрос в значительной степени может быть решен.

Летом Аксаков указывал, что на рассмотрении в Госдуме находится пакет законопроектов о криптовалюте, в том числе о майнинге, об экспериментально-правовых режимах, о налогообложении, об операциях с криптовалютами. Кроме того, по его словам, был предложен законопроект, касающийся ответственности криптовалютчиков.