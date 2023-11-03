МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид признан в суде США виновным в мошенничестве, сообщает телеканал CNBC. Основателя биржи FTX обвинили в хищении десяти миллиардов долларов

"Бэнкман-Фрид признан виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, присяжные признали Бэнкмана-Фрида виновным в мошенничестве с использованием электронных средств в отношении клиентов биржи, сговоре с целью отмывания денег и по другим пунктам.

По информации других американских СМИ, по совокупности обвинений Бэнкману-Фриду грозит тюремный срок до 115 лет.

Ранее сообщалось, что фигуранта обвиняют в массовом мошенничестве и похищении не менее 10 миллиардов долларов у клиентов и инвесторов для финансирования внешних предприятий, таких как политические пожертвования и покупка элитной недвижимости.

В июле криптобиржа FTX подала в суд на своего основателя Сэма Бэнкмана-Фрида и трех других бывших топ-менеджеров с целью вернуть более 1 миллиарда долларов, которые, как утверждается, были присвоены в месяцы, предшествовавшие краху в ноябре 2022 года, сообщала газета Financial Times.

В 2022 году FTX подала в суд заявление о банкротстве и сообщила, что Бэнкман-Фрид покидает пост. Агентство Блумберг 12 ноября передавало, что FTX потеряла за сутки 662 миллиона долларов при загадочных обстоятельствах. По данным аналитической компании Nansen, отток был зарегистрирован с международной и американской бирж FTX.

В некоторых отчетах утверждается, что финансовые проблемы FTX связаны с тем, что биржа предоставила средства клиентов криптовалютному хедж-фонду Alameda Research, созданному Бэнкманом-Фридом.

Бэнкман-Фрид был арестован на Багамских островах в декабре 2022 года и экстрадирован в США, где ему предъявили федеральные обвинения. Он обвинения отвергал.