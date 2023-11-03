МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Стоимость акций криптобиржи Coinbase после закрытия основных торгов в США снижается почти на 5% после того, как компания сообщила о резком сокращении объема торговых операций в прошлом квартале, следует из данных торгов. Основателя обанкротившейся криптобиржи FTX признали виновным, передает CNBC

По итогам торгов четверга стоимость акций Coinbase подскочила на 8,73%, до 84,6 доллара за ценную бумагу. После закрытия основных торгов цена падает на 4,73%, до 80,6 доллара.

Объем торговых операций криптобиржи в прошлом квартале упал вдвое – до 76 миллиардов долларов. Число ежемесячных активных трейдеров (MTU) за отчетный период сократилось на 21%, до 8,5 миллиона.

Чистый убыток Coinbase, приходящийся на акционеров, за январь сентябрь сократился в 11,5 раза – до 179 миллионов долларов. Разводненный убыток на акцию за период составил 0,76 доллара после 9,39 доллара годом ранее. Общая выручка при этом снизилась на 16% – до 2,155 миллиарда долларов.

В третьем квартале криптобиржа сократила чистый убыток, приходящийся на акционеров, до 2,265 миллиона долларов с 544,6 миллиона за аналогичный период прошлого года. Разводненный убыток на акцию составил 0,01 доллара по сравнению с 2,43 доллара год назад. Общая выручка выросла на 14,2% – до 674,148 миллиона долларов, прогноз составлял 650,97 миллиона.

Американская биржа криптовалют Coinbase была основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. Штат составляет более 3,4 тысячи сотрудников.