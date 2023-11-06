ТАШКЕНТ, 6 ноя — ПРАЙМ. Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) Узбекистана выдало лицензию ООО "COINPAY" на осуществление деятельности криптобиржи, это вторая лицензия для такой деятельности в республике, сообщает пресс-служба НАПП, регулятора в сфере оборота криптоактивов в стране. Основателя обанкротившейся криптобиржи FTX признали виновным, передает CNBC

"Национальным агентством перспективных проектов Республики Узбекистан в соответствии с положением о порядке лицензирования деятельности провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов выдана лицензия на осуществление деятельности крипто-биржи ООО "COINPAY", — говорится в сообщении на сайте НАПП.

В пресс-службе уточнили, что это вторая лицензированная криптобиржа в Узбекистане. В соответствии с реестром агентства, единственным владельцем COINPAY является физическое лицо. В декабре 2012 года COINPAY также зарегистрировала в республике криптомагазин.

В Узбекистане продажа криптовалюты может осуществляться только через специализированные криптобиржи. При этом электронные системы биржевых торгов криптовалютой должны быть размещены на серверах внутри страны. В декабре 2019 года южнокорейская Kobea Group получила первую лицензию на создание и осуществление деятельности криптобиржи UzNEX в республике. В настоящий момент в республике также зарегистрированы один криптодепозитарий и десять криптомагазинов. С 1 января 2023 года граждане и юридические лица в Узбекистане могут осуществлять операции по покупке, продаже и обмену криптоактивов исключительно через национальных провайдеров услуг.