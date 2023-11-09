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ЦБ и Минфин "договорились" по криптовалюте, заявила Набиуллина
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ЦБ и Минфин РФ пришли к единой позиции по вопросу криптовалют, в том числе по ее использованию в эксперименте по трансграничным расчетам, сообщила глава Банка России Эльвира... ПРАЙМ, 09.11.2023
криптовалюты, финансы, новости, банк россии, криптовалюты, минфин рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. ЦБ и Минфин РФ пришли к единой позиции по вопросу криптовалют, в том числе по ее использованию в эксперименте по трансграничным расчетам, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов по рассмотрению основных направлений ДКП в 2024-2026 годах.
"У нас здесь с Минфином было много споров по криптовалюте, но на эту тему мы, мне кажется, договорились. И здесь не должно быть вопросов с нашей стороны", — сказала она.
По ее словам, ЦБ поддерживает использование крипты и майнига в том числе в рамках эксперимента по трансграничным расчетам. "В том числе считаем, что надо развивать возможность выпуска цифровых финансовых активов, но там где есть ответственный эмитент, где права инвесторов граждан, которые вкладываются в такие цифровые финансовые активы, защищены. Кстати, поддерживаем их использование в международных расчетах. Мы также поддерживаем в рамках экспериментальных режимов использование в трансграничных расчетах крипты и майнинга", — добавила глава ЦБ.