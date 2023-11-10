ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя — ПРАЙМ. Финляндия и более 40 других стран и территорий мира к 2027 году начнут обмен данными о функционировании рынков криптовалют и других виртуальных активов, в основном в налоговых целях, следует из сообщения минфина республики в пятницу. Криптовалюта: что это, как используется и чем отличается от обычных денег

"Финляндия и ряд других стран опубликовали заявление о начале отчетности и обмена данными о криптовалютах или виртуальных активах к 2027 году. В заявлении подчеркивается, что государства должны идти в ногу с быстро развивающимся и растущим рынком криптовалют. Система отчетности направлена на обеспечение соблюдения налогового законодательства и предотвращение уклонения от уплаты налогов", — говорится в сообщении.

Система отчетности о криптоактивах (CARF) обязывает компании, которые предоставляют услуги в этой сфере, собирать и ежегодно сообщать информацию о пользователях и операциях с криптоактивами в налоговые органы своей страны.

Как следует из заявления, участниками обмена данных становятся, помимо Финляндии, такие государства, как Армения, Австралия, Австрия, Барбадос, Бельгия, Белиз, Бразилия, Болгария, Канада, Чили, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Южная Корея, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания и Соединенные Штаты Америки.

Также к ним присоединились британские острова Джерси и Мэн и заморские территории Соединенного Королевства — Каймановы острова и Гибралтар.

Также уточняется, что государства-члены ЕС начнут взаимный обмен данными в соответствии с так называемой директивой DAC8 т в 2027 году.