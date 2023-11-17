МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Неизвестные украли с криптокошелька московского предпринимателя почти 30 миллионов рублей, заявили агентству РИА Новости в правоохранительных органах. Мошенники нашли новый способ выманивать деньги россиян

По данным издания, ранее в отдел полиции в центре Москвы обратился предприниматель, который сообщил, что с его криптокошелька пропали более 335 тысяч USDT (по нынешнему курсы, свыше 29 миллионов рублей).

"Заявитель сообщил, что хотел перевести средства с одного своего кошелька на другой, но когда зашел в мобильное приложение, увидел, что кошелек пуст, а в истории операций отобразился перевод всех средств на неизвестный ему кошелек", — сказал собеседник агентства.

Сейчас по этому заявлению проводится проверка.