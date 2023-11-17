2023-11-17T13:10:44+03:00
2023-11-17T13:10:44+03:00
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2023
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У московского предпринимателя украли крупную сумму с криптокошелька
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Неизвестные украли с криптокошелька московского предпринимателя почти 30 миллионов рублей, заявили агентству РИА Новости в правоохранительных органах. По данным издания, ранее в... ПРАЙМ, 17.11.2023
криптовалюты, финансы, экономика, новости, россия, криптоактивы, мошенники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Неизвестные украли с криптокошелька московского предпринимателя почти 30 миллионов рублей, заявили агентству РИА Новости в правоохранительных органах.
По данным издания, ранее в отдел полиции в центре Москвы обратился предприниматель, который сообщил, что с его криптокошелька пропали более 335 тысяч USDT (по нынешнему курсы, свыше 29 миллионов рублей).
"Заявитель сообщил, что хотел перевести средства с одного своего кошелька на другой, но когда зашел в мобильное приложение, увидел, что кошелек пуст, а в истории операций отобразился перевод всех средств на неизвестный ему кошелек", — сказал собеседник агентства.
Сейчас по этому заявлению проводится проверка.