МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Россияне держали в конце третьего квартала на кошельках криптобирж порядка 96,9 тысячи биткоинов — на 3,1% меньше, чем в прошлом году, объем в рублях составил около 255 миллиардов рублей, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России за второй и третий кварталы 2023 года. Росфинмониторинг отметил рост незаконных операций с криптовалютой

"Остатки биткоинов на кошельках криптобирж, которые, по оценкам, могут приходиться на российских пользователей, на конец третьего квартала 2023 года снизились на 3,1% по сравнению с прошлым годом и составили 96,9 тысячи биткоинов (255 миллиардов рублей)", — отмечается в документе.

Расчет остатков биткоинов на кошельках криптобирж осуществлен по биржам Binance, Huobi, Bybit, OKX, Gate, MEXC, KuCoin, Poloniex, Bittrex, Bitfinex, уточняют в ЦБ РФ.

"Совокупный объем притоков и оттоков биткоинов на крупнейших криптобиржах, оценочно приходящийся на россиян, во втором-третьем кварталах 2023 года уменьшился на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил около 700,19 тысячи биткоинов (1,68 триллиона рублей). Это говорит о потенциально значимом объеме операций российских пользователей, однако необходимо учитывать, что показатель означает оборот транзакций (объемы движения средств пользователей между аккаунтами), и его нельзя трактовать, например, как объем вложений", — добавляется в обзоре.

Притоки и оттоки могут быть связаны с оплатой товаров и услуг, переводом криптовалюты на централизованные биржи с целью реализации, переводами средств между пользователями, а также выводом криптовалюты на децентрализованный кошелек после ее приобретения на P2P-рынке и другими целями, поясняет ЦБ РФ.