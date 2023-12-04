МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Биткоин дорожает в понедельник утром примерно на 4%, и его стоимость впервые с апреля прошлого года превысила 40 тысяч долларов, следует из данных торгов. ЦБ отметил снижение объема покупки криптовалюты российскими картами

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену на более чем 20 биржах, стоимость биткоина растет по состоянию на 8.09 мск на 3,78% за сутки, до 41 250 долларов. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 4,2%, до 41 тысячи долларов. Показатель впервые с 25 апреля прошлого года превысил 40 тысяч долларов.

"Биткоин продолжает получать поддержку благодаря оптимизму, связанному с одобрением биржевых фондов (ETF) на биткоин Комиссией по ценным бумагам и биржевыми операциями и ожиданием снижения учётной ставки ФРС в 2024 году", — приводит агентство Блумберг слова рыночного аналитика IG Australia Pty Тони Сикамора.