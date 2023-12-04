МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Поэтапный переход на использование сим-карт, которые работают с применением российских криптографических алгоритмов, начнется до 2030 года, следует из стратегии отрасли связи, утвержденной кабмином. Правительство России утвердило стратегию развития отрасли связи

Ранее в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ утвердило стратегию развития отрасли связи до 2035 года. По его словам, в документе речь идет о доступе людей к качественным услугам связи и передачи данных вне зависимости от места их проживания. Глава правительства также заявил, что в течение 3 месяцев необходимо подготовить план мероприятий для реализации задач стратегии.

"В рамках первого этапа реализации Стратегии (2023-2030 годы) предусматривается: поэтапный переход на использование SIM-карт, функционирующих с применением российских криптографических алгоритмов", — говорится в документе.

Там же отмечается, что применение криптографических методов защиты информации — это один из способов обеспечения информационной безопасности в сетях электросвязи. "Несмотря на достигнутые успехи в разработке российских криптографических механизмов, предназначенных для защиты информации в сетях электросвязи, а также на придание им официального статуса документов национальной системы стандартизации, их практическое внедрение зачастую ограничивается государственными информационными системами", — следует из стратегии.

Факторами, которые препятствуют широкому внедрению российской криптографии, являются отсутствие нормативного закрепления применения средств криптографической защиты информации и российских стандартов криптографии в сетях связи, а также отсутствие положений российских стандартов (алгоритмов) в международных стандартах и рекомендациях.

И, соответственно, одна из инициатив, необходимых для реализации стратегии, заключается в совершенствовании методов и средств защиты информации — в том числе криптографических — которые применяются в технологиях и протоколах связи, при аутентификации и управлении.