МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Крупнейшая международная криптобиржа Binance с 31 января прекратит "поддержку" рубля в операция P2P (при переводах средств между физическими лицами), таким образом, вся торговля криптовалютами с использованием рубля переходит к купившей в сентябре весь бизнес биржи в РФ компании CommEX, следует из сообщения торговой площадки. США выдвинули против Binance обвинения в заговоре

В марте прошлого года Binance объявила о приостановке операций с использованием банковских карт Mastercard и Visa, выпущенными в России, оставив возможность торговли только в режиме Р2Р. В минувшем сентябре Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX. Затем она анонсировала, что с 15 ноября прекратит "поддержку" рублёвых депозитов, а вывод уже имеющихся на счетах рублевых средств будет доступен до конца января.

"Следуя решению об уходе из России и продаже бизнеса компании CommEX, Binance P2P прекратит поддержку российского рубля, включая следующие торговые пары: USDT/RUB, BTC/RUB (биткоин), FDUSD/RUB (стейблкоин), BNB/RUB (Binance Coin), ETH/RUB (Ethereum), BUSD/RUB (стейблкоин) и RUB/RUB с 2024.01.31 00:00 (UTC). Пользователи могут осуществлять P2P-торговлю с российским рублем (RUB) на платформе CommEX без каких-либо комиссий", — говорится в сообщении в понедельник.

Чтобы использовать CommEX для торговли, нужно зарегистрироваться или войти в свой аккаунт CommEX и подключить его к аккаунту на Binance. Как только учетные записи будут связаны, можно перевести свои активы из Binance на платформу CommEX и продолжить торговлю с использованием рубля в режиме P2P, поясняет Binance.

"Кроме того, пользователи могут выводить российские рубли через фиатных партнеров Binance до 00.00 (UTC) 31 января, конвертировать российские рубли в криптовалюту с помощью инструмента "Конвертация" или обменять российские рубли на криптовалюту на спотовом рынке Binance", — также говорится в сообщении.