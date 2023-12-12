МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Министерство финансов РФ разработало законопроект об "экспорте" криптовалют, поскольку существует, например, экспорт газа, сказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на круглом столе "Криптовалюта и будущее цифровых финансов". Рынок криптовалют следит за процентными ставками

"Мы также прорабатывали, и есть такой вариант и законопроект – использовать экспорт криптовалюты как продукт майнинговой деятельности. Как есть специальное законодательство для экспорта газа, например, на таком примере мы разработали концепцию – законопроект о том, что майнер мог экспортировать этот продукт, криптовалюту, как экспортный продукт. Такая законодательная инициатива тоже у нас формируется", — сказал он.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков летом указывал, что на рассмотрении в Госдуме находится пакет законопроектов о криптовалюте, в том числе о майнинге, об экспериментально-правовых режимах, о налогообложении, об операциях с криптовалютами. Кроме того, по его словам, был предложен законопроект, касающийся ответственности криптовалютчиков.

А в начале ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ поддерживает в рамках экспериментальных режимов использование криптовалюты в трансграничных расчетах.