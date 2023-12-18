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Трейдер заработал крупную сумму на малоизвестном мемкоине
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Трейдер заработал около одного миллиона долларов за пять дней на малоизвестном токене Dogwifhat (WIF), пишет РБК со ссылкой на аналитиков платформы Lokonchain. По данным издания,... ПРАЙМ, 18.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Трейдер заработал около одного миллиона долларов за пять дней на малоизвестном токене Dogwifhat (WIF), пишет РБК со ссылкой на аналитиков платформы Lokonchain.
По данным издания, в период с 13 по 15 декабря он приобрел WIF на 226 тысяч долларов, а к 18 декабря его активы стоили уже около 1,2 миллиона долларов.
Аналитики предположили, что причиной роста цен мемных криптовалют могло стать резкое повышение цены токена блокчейна Solana (SOL), спровоцировавший интерес к активам в этой сети.
В издании отметили, что токен SOL вырос в цене на 11,4 процента за последние две недели и на 20,4 процента за месяц. Монета занимает шестое место по рыночной капитализации ($29,3 миллиарда).
Кроме того, 15 декабря мемкоин Bonk (BONK) удвоился в цене после листинга на биржах Coinbase и Binance. Одновременно с этим спрос на токен привел к резкому скачку продаж смартфонов Saga от разработчиков Solana, владельцы которых могут получить бесплатные токены BONK, заключили аналитики.