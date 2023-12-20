МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Центробанки мира жестко ограничивают использование криптовалют на рынках платежных средств, чтобы расчистить пространство для внедрения национальных цифровых валют, но цифровые финансовые активы все равно продолжат развиваться — такие выводы содержатся в докладе "Росконгресса" "Лотерея или часть финансовой системы? Перспективы рынка криптовалют", с которым ознакомилось РИА Новости. Минфин разработал законопроект об "экспорте криптовалют"

"Регуляторы видят преимущества новых технологий и не хотят уступать частному сектору контроль над сферой цифровых платежей на фоне сокращения использования наличных денег. Но центробанки делают ставку главным образом на цифровые версии национальных валют, эмитентом которых выступает государство. По оценкам Банка международных расчетов (БМР), к концу десятилетия 24 центральных банка в странах с развивающейся и развитой экономикой будут иметь в обращении собственные цифровые валюты", — говорится в документе.

Так, по мнению экспертов, череда громких разбирательств в отношении криптофирм в США направлена на то, чтобы "расчистить пространство" для создания цифрового доллара. "Администрация президента США Джо Байдена видит значительные выгоды от создания цифровой валюты центрального банка (central bank digital currency, CBDC), или цифровой формы доллара США", — говорится в докладе. При этом глава ФРС США Джером Пауэлл в качестве основной причины выпуска CBDC назвал устранение необходимости использования других криптовалют в стране.

В сторону жесткого регулирования крипторынка идет и Европа. Со своей стороны, совет управляющих ЕЦБ еще в 2021 году решил запустить пилотный проект цифрового евро. Предполагается, что электронный эквивалент наличных денег будет дополнять обычные банкноты и монеты, предоставляя людям дополнительный способ оплаты.

Власти Китая пошли дальше – и в сентябре 2021 года объявили незаконными все транзакции с биткоином и другими криптовалютами и установили полный запрет на них. При этом страна работает над развитием цифрового юаня: его пилотное внедрение началось еще в 2019 году. По данным Народного банка Китая, общее количество транзакций с цифровым юанем к середине 2023 года составило 950 миллионов, а их общая сумма — 1,8 триллиона юаней (около 250 миллиардов долларов).

Россия тоже запретила использование цифровых финансовых активов в качестве средства платежа, а вопросы их выпуска и обращения остаются здесь вне правового поля. При этом с августа 2023 года ЦБ приступил к пилотированию операций с реальными цифровыми рублями с привлечением узкого круга клиентов 13 банков. Массовое же внедрение цифрового рубля будет происходить поэтапно в течение нескольких лет.

"Общность подходов заключается в том, что ни одна страна, кроме Сальвадора, не рассматривает криптовалюты как законное платежное средство", — отмечают авторы доклада. Регуляторы видят в них риски как для инвесторов, так и для стабильности финансовой системы в целом. Однако авторы доклада признают, что рынок цифровых финансовых активов продолжает набирать популярность. "Вопреки прогнозам скептиков, сравнивавших криптовалютную индустрию с "пузырем", рынок не только не потерпел крах, но и продолжает развиваться", – говорится в документе.