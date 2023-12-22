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2023
https://1prime.ru/cripta/20231222/842648020.html
Маск потерял интерес к криптовалюте, пишут СМИ
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX, а также соцсети X Илон Маск сообщил, что перестал думать о криптовалюте, передает издание The Block. По словам... ПРАЙМ, 22.12.2023
криптовалюты, финансы, новости, сша, активы, криптовалюта, маск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX, а также соцсети X Илон Маск сообщил, что перестал думать о криптовалюте, передает издание The Block.
По словам предпринимателя, он относится к деньгам, как к "базе данных для распределения ресурсов", хотя раньше он часто задумывался о природе денег. "Я не трачу много времени на размышления о криптовалюте — почти совсем", — отметил бизнесмен.
Тем не менее, компания Tesla, где Маск является генеральным директором, имеет третий по величине запас биткоинов среди публично торгуемых компаний. Tesla владеет почти 9 720 BTC, или примерно 423 миллионами долларов по текущему курсу. Однако компания не продавала свои криптовалютные активы в течение двух последних кварталов.
Кроме того, социальная сеть X (бывший Twitter), принадлежащая Маску, ожидает получения лицензии на предоставление финансовых услуг и планирует запустить платежный сервис уже в 2024 году, заключили в издании.