МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX, а также соцсети X Илон Маск сообщил, что перестал думать о криптовалюте, передает издание The Block. Маск оценил опасность климатических изменений для человечества

По словам предпринимателя, он относится к деньгам, как к "базе данных для распределения ресурсов", хотя раньше он часто задумывался о природе денег. "Я не трачу много времени на размышления о криптовалюте — почти совсем", — отметил бизнесмен.

Тем не менее, компания Tesla, где Маск является генеральным директором, имеет третий по величине запас биткоинов среди публично торгуемых компаний. Tesla владеет почти 9 720 BTC, или примерно 423 миллионами долларов по текущему курсу. Однако компания не продавала свои криптовалютные активы в течение двух последних кварталов.

Кроме того, социальная сеть X (бывший Twitter), принадлежащая Маску, ожидает получения лицензии на предоставление финансовых услуг и планирует запустить платежный сервис уже в 2024 году, заключили в издании.