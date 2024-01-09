МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Биткоин, поднявшийся в понедельник выше 47 тысяч долларов, может уже в ближайшие дни достичь 50 тысяч долларов, а к концу года обновить исторический максимум в 69 тысяч долларов, хотя в феврале возможна его коррекция вниз, такой прогноз дал РИА Новости финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Маск потерял интерес к криптовалюте, пишут СМИ

"В последние недели наблюдался существенный рост курса биткоина. На это повлиял ряд факторов, например, ﻿﻿﻿ожидания одобрения SEC (комиссии по ценным бумагам и биржам США – ред.) заявок на запуск биржевых фондов, привязанных к биткоину. Это могло бы привлечь на рынок крупных институциональных инвесторов. Дата возможного решения — 10 января. Также повлияло ослабление доллара США. Индекс доллара находится под давлением, что положительно для альтернативных активов вроде биткоина", — отмечает аналитик.

Кроме того, повлияло и приближение очередного халвинга (планового снижения выпуска новых единиц криптовалюты и одновременного сокращения размера вознаграждения майнерам), который ожидается в апреле 2024 года. Исторически после сокращения эмиссии наблюдался значительный рост цены, напоминает Антонов.

"В целом на рост стоимости повлиял растущий интерес к крипте от розничных и институциональных инвесторов. Дальнейшие перспективы биткоина также выглядят позитивно. В случае положительного решения SEC по ETF 10 января возможен сильный рост — до 50 тысяч долларов. Если коррекции не последует, рост может продолжиться до 18 января", — считает аналитик.

"Биткоин дорожает с сентября 2023 года, поэтому перед халвингом неплохо бы скорректироваться. После 18 января ожидается нисходящая коррекция примерно до 10 февраля. В целом в 2024 году, благодаря фактору халвинга, есть потенциал обновления исторического максимума 69 тысяч долларов к концу года. Несмотря на возможные локальные спады, в целом в этом году перспективы у биткоина позитивные. Хотя нельзя исключать резких колебаний, учитывая высокую волатильность криптовалютного рынка", — прогнозирует он.