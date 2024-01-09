Эксперт Антонов: биткоин к концу 2024 года может превысить 69 тысяч долларов
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Биткоин, поднявшийся в понедельник выше 47 тысяч долларов, может уже в ближайшие дни достичь 50 тысяч долларов, а к концу года обновить исторический максимум в 69 тысяч долларов, хотя в феврале возможна его коррекция вниз, такой прогноз дал РИА Новости финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
"В последние недели наблюдался существенный рост курса биткоина. На это повлиял ряд факторов, например, ожидания одобрения SEC (комиссии по ценным бумагам и биржам США – ред.) заявок на запуск биржевых фондов, привязанных к биткоину. Это могло бы привлечь на рынок крупных институциональных инвесторов. Дата возможного решения — 10 января. Также повлияло ослабление доллара США. Индекс доллара находится под давлением, что положительно для альтернативных активов вроде биткоина", — отмечает аналитик.
Кроме того, повлияло и приближение очередного халвинга (планового снижения выпуска новых единиц криптовалюты и одновременного сокращения размера вознаграждения майнерам), который ожидается в апреле 2024 года. Исторически после сокращения эмиссии наблюдался значительный рост цены, напоминает Антонов.
"В целом на рост стоимости повлиял растущий интерес к крипте от розничных и институциональных инвесторов. Дальнейшие перспективы биткоина также выглядят позитивно. В случае положительного решения SEC по ETF 10 января возможен сильный рост — до 50 тысяч долларов. Если коррекции не последует, рост может продолжиться до 18 января", — считает аналитик.
"Биткоин дорожает с сентября 2023 года, поэтому перед халвингом неплохо бы скорректироваться. После 18 января ожидается нисходящая коррекция примерно до 10 февраля. В целом в 2024 году, благодаря фактору халвинга, есть потенциал обновления исторического максимума 69 тысяч долларов к концу года. Несмотря на возможные локальные спады, в целом в этом году перспективы у биткоина позитивные. Хотя нельзя исключать резких колебаний, учитывая высокую волатильность криптовалютного рынка", — прогнозирует он.
https://1prime.ru/cripta/20240109/842747391.html