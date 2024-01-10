2024-01-10T17:14:06+03:00
2024-01-10T17:14:06+03:00
2024-01-10T17:14:06+03:00
2024
https://1prime.ru/cripta/20240110/842762751.html
Сбербанк намерен развивать международные расчеты на базе криптовалют
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Сбербанк ищет директора по развитию криптовалютных решений, в обязанности которого будет входить создание инструментов для международных расчетов на базе криптовалют, следует из... ПРАЙМ, 10.01.2024
банки, криптовалюты, финансы, новости, россия, сбербанк, криптовалюта
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Сбербанк ищет директора по развитию криптовалютных решений, в обязанности которого будет входить создание инструментов для международных расчетов на базе криптовалют, следует из вакансии, размещенной на сайте hh.ru.
В обязанности нового сотрудника также будет входить разработка расчетных схем и архитектуры совместно с профильными подразделениями блока, управление клиентскими путями и процессами решения для международных расчетов на базе криптовалют, а также разработка стратегии бизнеса и создание новых продуктов в части трансграничных криптовалютных решений.
ЦБ и Минфин РФ пришли к единой позиции по вопросу криптовалют, в том числе по ее использованию в эксперименте по трансграничным расчетам, сообщала в ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, ЦБ поддерживает использование крипты и майнинга в том числе в рамках эксперимента по трансграничным расчетам.