МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Сбербанк ищет директора по развитию криптовалютных решений, в обязанности которого будет входить создание инструментов для международных расчетов на базе криптовалют, следует из вакансии, размещенной на сайте hh.ru. "Сбер" запустил в своих банкоматах функцию внесения наличных без карты

В обязанности нового сотрудника также будет входить разработка расчетных схем и архитектуры совместно с профильными подразделениями блока, управление клиентскими путями и процессами решения для международных расчетов на базе криптовалют, а также разработка стратегии бизнеса и создание новых продуктов в части трансграничных криптовалютных решений.

ЦБ и Минфин РФ пришли к единой позиции по вопросу криптовалют, в том числе по ее использованию в эксперименте по трансграничным расчетам, сообщала в ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, ЦБ поддерживает использование крипты и майнинга в том числе в рамках эксперимента по трансграничным расчетам.