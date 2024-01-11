МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила первые в стране биржевые фонды (ETF) на биткоин, позволив крупнейшим инвесторам легально покупать криптовалюту, говорится в заявление главы регулятора Гэри Генслера. Биткоин достиг рекордной отметки впервые с апреля 2022 года

"Сегодня комиссия одобрила листинг и торговлю ряда спотовых финансовых инструментов биткоина, обращающихся на бирже", — говорится в сообщении.

Генслер добавил, что данные продукты будут размещать и торговаться на зарегистрированных национальных биржах ценных бумаг, которые регулируются и обязаны следовать необходимым правилам для предотвращения мошенничества и манипуляций, торговля фондами на биткоин будет мониториться властями на предмет следования указанным правилам.

Одобрение первых ETF со стороны SEC позволит крупнейшим инвесторам в США легально покупать криптовалюту — как это сейчас происходит с акциями и другими активами. Это событие, как ожидается, спровоцирует мощнейший импульс в росте стоимости биткоина на рынке.