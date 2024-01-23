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Биткоин подешевел после запуска спотовых ETF в США
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Биткоин потерял в цене почти на 20 процентов с момента запуска спотовых ETF в США, следует из данных РБК. По данным издания, курс биткоина (BTC) вечером 22 января снизился более... ПРАЙМ, 23.01.2024
криптовалюты, финансы, новости, биткоин, курс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Биткоин потерял в цене почти на 20 процентов с момента запуска спотовых ETF в США, следует из данных РБК.
По данным издания, курс биткоина (BTC) вечером 22 января снизился более чем на три процента, в моменте опустившись на бирже Binance до отметки 39 452 долларов в паре к стейблкоину Tether USD (USDT). После чего BTC частично отыграл потери, и на 10:10 по московскому времени первая криптовалюта торгуется у отметки 40 тысяч долларов.
Кроме того, вторая по величине криптовалюта Ethereum (ETH) скорректировалась до 2,34 тысяч долларов, потеряв в цене за сутки около 3,5 процента.
По сообщению издания Bloomberg, недавние проблемы Биткоина были обусловлены слабыми финансовыми условиями, такими как более высокие процентные ставки, укрепление доллара и сильное давление со стороны продавцов.