МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Биткоин потерял в цене почти на 20 процентов с момента запуска спотовых ETF в США, следует из данных РБК. В США одобрили торговлю фондами на биткоин

По данным издания, курс биткоина (BTC) вечером 22 января снизился более чем на три процента, в моменте опустившись на бирже Binance до отметки 39 452 долларов в паре к стейблкоину Tether USD (USDT). После чего BTC частично отыграл потери, и на 10:10 по московскому времени первая криптовалюта торгуется у отметки 40 тысяч долларов.

Кроме того, вторая по величине криптовалюта Ethereum (ETH) скорректировалась до 2,34 тысяч долларов, потеряв в цене за сутки около 3,5 процента.

По сообщению издания Bloomberg, недавние проблемы Биткоина были обусловлены слабыми финансовыми условиями, такими как более высокие процентные ставки, укрепление доллара и сильное давление со стороны продавцов.