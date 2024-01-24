МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Binance призывает пользователей до 31 января перевести рубли в другие активы или вывести эту валюту со счетов, в противном случае они будут автоматически конвертированы в криптовалюту First Digital USD, следует из пресс-релиза криптобиржи. Binance полностью прекратит торговлю криптовалютой с использованием рубля

"С 1 февраля 2024 года все остатки рублей на счетах пользователей Binance будут автоматически конвертированы в FDUSD", — говорится в сообщении.

Криптобиржа рекомендует пользователям обменять рубли на другие активы на Binance, конвертировать в криптовалюту на Binance Convert или вывести рубли до прекращения предоставления услуг.

В марте 2022 года Binance объявила о приостановке операций с использованием банковских карт Mastercard и Visa, выпущенными в России, оставив возможность торговли только в режиме Р2Р. В сентябре прошлого года Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX. Затем она анонсировала, что с 15 ноября прекратит "поддержку" рублевых депозитов, а вывод уже имеющихся на счетах рублевых средств будет доступен до конца января.

Binance — ведущая мировая "блокчейн-экосистема" и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.