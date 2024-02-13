МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Crypto Fear & Greed Index (Индекс "Страха и жадности" на крипторынке) вырос до 79 из 100 пунктов, пишет РБК. Блокировка счета за границей: все способы вывести деньги

Это значит, что участники рынка перешли в своих стратегиях в сектор "чрезвычайной жадности", то есть стали агрессивными. Текущее значение индекса считается экстремально высоким, последний раз он был таким в январе 2024 года, когда курс биткоина вырос до 47 тысяч долларов.

Crypto Fear & Greed Index показывает настроения инвесторов, в первом случае они панически выходят из криптовалют, в случае "жадности" наоборот, активно их скупают. Агрессивная покупка койнов приводит к избыточному спросу и искусственно завышенной цене монет.

В прошлом году, когда был крах стейблкойна UST от Terraform Labs в июне, индекс опустился до минимального значения — 9 баллов, что показывало страх криптоинвесторов. Когда в ноябре 2022 года FTX подала на банкротство, индекс находился на уровне 23-30 пунктов.