2024-02-13T17:23:24+03:00
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2024
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Индекс “Страха и жадности” показал экстремальные значения, пишет РБК
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Crypto Fear & Greed Index (Индекс "Страха и жадности" на крипторынке) вырос до 79 из 100 пунктов, пишет РБК. Это значит, что участники рынка перешли в своих стратегиях в сектор... ПРАЙМ, 13.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Crypto Fear & Greed Index (Индекс "Страха и жадности" на крипторынке) вырос до 79 из 100 пунктов, пишет РБК.
Это значит, что участники рынка перешли в своих стратегиях в сектор "чрезвычайной жадности", то есть стали агрессивными. Текущее значение индекса считается экстремально высоким, последний раз он был таким в январе 2024 года, когда курс биткоина вырос до 47 тысяч долларов.
Crypto Fear & Greed Index показывает настроения инвесторов, в первом случае они панически выходят из криптовалют, в случае "жадности" наоборот, активно их скупают. Агрессивная покупка койнов приводит к избыточному спросу и искусственно завышенной цене монет.
В прошлом году, когда был крах стейблкойна UST от Terraform Labs в июне, индекс опустился до минимального значения — 9 баллов, что показывало страх криптоинвесторов. Когда в ноябре 2022 года FTX подала на банкротство, индекс находился на уровне 23-30 пунктов.