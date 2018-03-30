СП: На расселение аварийного жилья нужно 500 млрд руб

МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Аудитор Счетной палаты (СП) Юрий Росляк на коллегии Минстроя заявил, что в России на расселение аварийного жилья, накопленного в настоящее время, необходимо 500 миллиардов рублей.

"Нужно найти новые формы для мобилизации ресурсов, чтобы решить проблему накопленного аварийного жилья", - отметил Росляк и пояснил, что в настоящее время объем жилья, которое признано в стране аварийным после 1 января 2012 года, оценивается в 12 млн кв метров.

Помимо этого чиновник напомнил, что необходимо расселение россиян, которые проживают в зданиях, не предназначенных для этого и построенных во ходе промышленного освоения территории Восточной Сибири.

По оценке Росляка, начать решать эту проблему будет возможно не раньше 2019 года.