МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Банк России намерен ужесточить для кредитных организаций с 1 июля 2020 года выдачу ипотеки: отчисления банков в резервы будут поставлены в прямую зависимость от долговой нагрузки и первоначального взноса заемщика, сообщается в докладе регулятора.

По подсчетам ЦБ, без изменения структуры ипотечных портфелей такая мера позволит увеличить нагрузку на капитал банков в 1,4 раза.

"В целях поддержания сбалансированного роста ипотечного кредитования, повышения чувствительности макропруденциальных мер к кредитному риску ипотечных заемщиков и ограничения рисков, связанных с увеличением долговой нагрузки населения, Банк России рассматривает возможность введения с 1 июля 2020 года дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту (займу) к справедливой стоимости предмета залога (показатель "кредит/залог")", — сообщает ЦБ.

По подсчетам регулятора, в результате применения таких надбавок нагрузка на капитал кредитных организаций при неизменной структуре ипотечных портфелей потенциально может возрасти в 1,4 раза.

"При этом установление дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам будет способствовать снижению стимулов для банков предоставлять кредиты заемщикам с высоким значением показателя долговой нагрузки и низким первоначальным взносом по ипотеке", — сообщается в докладе Банка России.

"Кроме того, названные меры будут вести к увеличению запаса капитала банков на покрытие убытков в случае реализации внешних или внутренних шоков, способных вызвать снижение доходов населения и цен на недвижимость, и тем самым обеспечат сбалансированность роста ипотечного портфеля с точки зрения кредитных рисков", — добавляется в сообщении.

Напомним, что с 1 января ЦБ также уже увеличил коэффициент риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом ниже 20%. Если ранее он составлял 150% для расчета достаточности капитала банков, то с Нового года будет составлять 200%.

Помимо этого, банки РФ и микрофинансовые организации (МФО) с 1 октября 2019 года при выдаче заемных средств стали обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку физических лиц. Показатель долговой нагрузки (ПДН) по кредитам более 10 тысяч рублей рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.