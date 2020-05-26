МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Банки РФ выдали почти 40 миллиардов рублей ипотечных кредитов под 6,5% по госпрограмме, сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова на онлайн-заседании рабочей группы по годовому отчету ЦБ.

"Наблюдается некоторое снижение спроса на приобретение квартир. Для стимулирования спроса правительством было принято решение о субсидировании ипотеки под 6,5%. Эта программа работает сейчас очень эффективно. На сегодняшний день почти 40 миллиардов рублей ипотечных кредитов выдано по ставке 6,5%", — Полякова.

Она отметила программу субсидирования процентной ставки для застройщиков, которые не останавливают строительство. Сейчас определяются критерии всех проектов, которые будут субсидироваться для дальнейшего обеспечения жилищного строительства.

Программа ипотеки по ставке 6,5% для покупки стандартного жилья в новостройках запущена по поручению президента России Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября. Ставка 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов в других регионах страны.