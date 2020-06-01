МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Москва из-за ограниченного объема нового предложения на рынке элитной недвижимости по росту цен на премиальное жилье вошла в тройку лидеров в мире. Как пишет РБК, сокращение предложения привело к тому, что по темпам роста цен российская столица обошла крупнейшие мегаполисы, уступив лишь Токио и Маниле.

За январь-март текущего года рост цен на элитное жилье в Москве составил 4,9%. Более высоким этот показатель был только в двух городах мира. Большим этот показатель был лишь в Токио и Маниле. Издание ссылается на рейтинг Prime Global Cities Index, составленный международной консалтинговой компанией Knight Frank.

Как отмечают авторы исследования, еще в четвертом квартале прошлого 2019 года Москва в этом рейтинге была на 47 месте.

В годовой динамике цены на элитное жилье в Москве выросли на 4,2%.

В рейтинг из других российских городов попал Санкт-Петербург, где цены в первом квартале 2020 года упали на 1,3%, а в годовой динамике — на 3%.

Директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев отмечает, что рост цен на элитное жилье в Москве в первую очередь связан с ограниченным объемом нового предложения: в начале 2020 года на рынок высокобюджетной недвижимости не вышло ни одного проекта.

В Knight Frank добавляют, что приостановка просмотров в условиях пандемии коронавируса приводит к уменьшению количества заключенных сделок. На основании этого прогнозируется, что во втором квартале 2020 года будет наблюдаться снижение объема продаж.

При этом управляющий партнер компании Алексей Новиков отметил, что, например, в Европе зафиксированы устойчивые показатели относительно колебания цен на рынке элитной недвижимости. Средняя цена в европейских городах выросла более чем на 3%.