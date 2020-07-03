МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Ни один реализуемый с использованием счетов эскроу жилой проект в России не остановился из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса, сообщил в рамках онлайн-конференции в пятницу замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

По словам замминистра, сегодня в стадии строительства с привлечением средств граждан находится порядка 99,5 миллионов квадратных метров жилья, и 35% из этого объема — это проектное финансирование с использованием счетов эскроу.

"Это самый основной и главный ответ на вопрос о том, состоялась ли реформа. Реформа однозначно состоялась", — сказал Стасишин. Он добавил, что даже некоторые компании, имеющие право достраивать свои проекты по старым схемам, перешли на новую.

Все российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с 1 июля прошлого года должны работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что получить деньги покупателей они смогут только после передачи им квартир, а строить должны на банковские кредиты — так называемое проектное финансирование.

"Много было опасений, что рынок жилищного строительства встанет, и что новые проекты выходить на рынок не будут. Но, несмотря на все те условия, которым подверглась отрасль за последние полгода, мы видим, что ни один новый начатый проект не встал, ни один проект по эскроу-счетам не остановился с точки зрения привлечения средств граждан", — сказал замглавы Минстроя.