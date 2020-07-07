МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом девелоперскую компанию A Project Development (APDevelopment, APD), специализирующейся на возведении элитной недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, следует из опубликованного решения суда.

Суд открыл в компании на полгода конкурсное производство, утвердив конкурсным управляющим Константина Лазарева. Его отчет назначен на декабрь.

Временный управляющий Сергей Перунов сообщил в суде, что в реестр требований кредиторов ООО "А Проджект Девелопмент" на момент первого собрания кредиторов были включены требования почти на 224 миллиона рублей. Собрание проголосовало за банкротство девелопера. Движимого и недвижимого имущества у должника не обнаружено, сообщил управляющий.

Начальную процедуру банкротства — наблюдение — в APD суд ввел по заявлению Промсвязьбанка в июне прошлого года. Суд признал обоснованным требование ПСБ к девелоперу в размере более 161 миллиона рублей.

Из материалов другого судебного разбирательства известно, что в 2017 году Автовазбанк, входивший тогда в группу Промсвязьбанка, выдал APDevelopment кредит на сумму более 152 миллионов рублей. По условиям кредитного договора, заемщик в качестве обеспечения по кредиту гарантировал заключение до 1 мая 2017 года ипотеки на нежилое здание общей площадью более 1,6 тысячи квадратных метров, расположенное в Малом Сухаревском переулке в Москве. По адресу, указанному в договоре, находятся объекты элитного жилого комплекса Lion Gate.

Автовазбанк в апреле 2018 года передал права кредитора по договору с девелопером ПСБ, который в июне и июле направил девелоперу требования о досрочном погашении кредита в связи с тем, что заемщик не обеспечил заключение договора ипотеки. APD в иске, поданном в декабре, просил арбитраж Москвы признать эти требования незаконными, однако суды двух инстанций отклонили иск.

Компания APDevelopment основана в 2013 году братьями Аркадием и Константином Акимовыми. Девелопер построил элитные жилые комплексы в Москве Noble Row на Остоженке и Lion Gate в Малом Сухаревском переулке, а также Cheval Court на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге. В настоящее время APD работает над реализацией новых проектов на рынке элитной недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает сайт компании.