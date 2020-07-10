МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Москва в ежегодном рейтинге городов по росту цен на вторичном рынке жилья (Global Residential Cities Index) оказалась на 143 месте. Год назад столица России была на 41 месте рейтинга, пишет газета "Ведомости".

На первом месте в этом году — Манила (столица Филлипин). Здась цены на готовые квартиры с марта 2019 года по март 2020 года выросли на 22%.

Второе место у Будапешта (Венгрия), третье — у Измира (турция), здесь цены выросли на 16,3%.

В Москве цена жилья на вторичном рынке снизилась за год на 3,6%.

По мнению директора департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольги Широковой, это произошло из-за того, что некоторые собственники жилья в феврале и марте текущего года начали отказываться от продажи квартир, в основном — качественных и дорогих.

В результате в продаже остались только те квартиры, владельцы которых были готовы снижать цены, чтобы ускорить сделку. Это и привело к снижению позиции российской столицы в рейтинге.

В вот в северной столице — в Санкт-Петербурге — наоборот. Средняя стоимость жилья здесь на рынке готового жилья выросла на 14%. В результате город занял шестое место в рейтинге, опустившись за год вниз только на две позиции.

Во втором по численности населения российском городе рост цен связан с ослаблением курса рубля и повышением спроса на квартиры.

Рейтинг составила консалтинговая компания Knight Frank. Всего в список вошли 150 городов, использованные данные были собраны на конец марта 2020 года.