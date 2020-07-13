МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что ключевым вопросом станет продление мер поддержки по ипотеке, об этом он сообщил на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам под председательством президента России Владимира Путина.

"В апреле месяце по объему выдачи ипотеки мы упали на 40%, но оперативно у Вас на совещании Вы поддержали строительство и развитие ипотеки. В результате этого в первом полугодии мы физически перевыполнили показатель прошлого года на 5%, а в денежном выражении — на 14%. Мы одной такой эффективной мерой смогли не только остановить падение, но и увеличить показатели выдачи по сравнению с прошлым годом. Поэтому считаю, что в нашей работе ключевым вопросом будет продление мер (поддержки — ред.) по ипотеке", — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что благодаря мерам поддержки ипотеки в экономику пришло порядка 1,4 триллиона рублей, что фактически позволило спасти строительство от остановки.

Программа ипотеки с господдержкой была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина и заработала в конце апреля. Получить кредит по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября, ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет. Позднее Путин предложил распространить программу на покупку нового жилья стоимостью с 3 до до 6 миллионов рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — с 8 до 12 миллионов.

ДОРОГИ

Дорожное строительство в России идет с серьезным опережением, сомнений в выполнении показателей нет, сообщил вице-премьер.

"Хочу сказать, Владимир Владимирович, что мы в этом году идем по дорожному строительству с серьезным опережением. Это благодаря тем принятым решениям по финансированию своевременному, по снятию ограничений и по этой оперативной штабной работе с регионами. Никаких сомнений в выполнении показателей у нас нет, только финансирование и организационная работа", — сказал вице-премьер.

По словам Хуснуллина, уже подготовлен закон для всего транспортного строительства.

"Мы ожидаем, что в течении ближайшей недели он выйдет и позволит снять огромные ограничения в строительстве", — сказал он.