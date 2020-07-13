МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Ряд факторов на рынке жилья России, среди которых рекордно низкие ставки по ипотеке, адаптация застройщиков к новым законодательным условиям и меры по господдержке, позволяют говорить о том, что в отрасли действительно появилась возможность кардинально изменить ситуацию с обеспечением граждан жильем, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

МАСШТАБИРОВАТЬ И СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ

В понедельник на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин заявил, что у российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос. Призывая не упустить его, президент подчеркнул, что это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи.

По словам руководителя аппарата НОЗА Кирилла Холопика, сегодня в отрасли сложилось сразу несколько факторов, позволяющих говорить об "историческом шансе". Во-первых, это доступность ипотеки — никогда в истории России ставка при покупке новостройки не была в районе 6%. Во-вторых, завершился период адаптации отрасли под новые условия финансирования. В-третьих, разработан комплекс мер поддержки отрасли, реализация которых должна подстегнуть спрос на жилье.

"На фоне планируемого правительством роста доходов населения, что особо подчеркнул президент, все эти меры с неизбежностью должны привести к существенному росту объемов строительства", — убежден Холопик, подчеркивающий, что в основе решения жилищного вопроса лежит задача кардинального роста объемов жилищного строительства.

Шансы на качественный скачок в обеспечении граждан России доступным и комфортным жильем сейчас действительно наиболее высоки, соглашается генеральный директор ГК "А101" Игнатий Данилиди, в числе основных факторов также выделяя рекордно низкие ставки по ипотеке.

"Кроме того, во время пандемии коронавируса в отрасль пришло понимание необходимости двигаться в сторону принципиально других банковских продуктов, где доступность жилья регулируется не только ставками, но и требованиями к первоначальному взносу, переносом даты первого ипотечного платежа на момент заселения в новую квартиру и тому подобное", — добавляет Данилиди.

При этом генеральный директор РАСК Николай Алексеенко замечает, что достаточно серьезный̆ потенциал присутствует и в развитии партнерства застройщиков и государства, особенно касательно формата взаимодействия, софинансирования строительства сопутствующей инфраструктуры, выделения земель, решения существующих проблем дольщиков, развития различных форматов жилья (к примеру, индивидуальные жилые дома, арендное жилье), а также предоставления инструментов софинансирования комплексных проектов по самым различным федеральным проектам и программам. "Все это в отдельности уже существует на рынке, и основная задача – масштабировать и систематизировать опыт таких проектов", — уточняет собеседник агентства.

КАК СНИЗИТЬ ЦЕНЫ

В ходе заседания Путин также отметил, что необходимо снизить необоснованные издержки при строительстве жилья, что приведет к снижению его стоимости, так как жилье должно быть "по карману людям".

Сократить стоимость жилья в сложившихся условиях возможно, по сути, двумя путями: либо за счет снижения прямых издержек, либо за счет повышения скорости реализации проектов, рассуждает Алексеенко. Первое – это практически чисто рыночный механизм, на него сложно повлиять "регуляторной рукой", кроме того, сегодня снижение прямых издержек практически всегда приводит к ухудшению качества строительства, чего не стоит допускать. Во втором случае, по мнению эксперта, у властей̆ существуют возможности создания условий для сокращения инвестиционного цикла, тем самым снизив издержки застройщиков (как минимум, по согласованию разрешительных документов, кредитным линиям и срокам подключения к сетям). "Вероятно, именно такой сценарий будет в дальнейшем приоритетным", — полагает он.

По словам управляющего партнера компании "Векторстройфинанс" Андрея Колочинского, снижения цен возможно добиться за счет уменьшения административных барьеров, введения налоговых льгот, отмены социальных обязательств, предоставления земельных участков на выгодных условиях и других мер поддержки со стороны государства. Гендиректор Level Group Кирилл Игнахин поддерживает коллегу, подтверждая, что, в частности, сокращение срока реализации проекта на год может снизить цены для конечного потребителя примерно на 5%.

В свою очередь коммерческий директор "Главстрой-Регионы" Алексей Артошин считает, что снизить стоимость квадрата можно только за счёт сокращения себестоимости строительства, но рыночные цены на стройматериалы не позволяют сейчас говорить о сколь-либо значимом снижении цен. "В теории стоимость квадрата на новостройки массового сегмента можно оптимизировать на 3-5%, не более", — добавляет он.