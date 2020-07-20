МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Лидерство России среди европейских стран по количеству построенных квартир можно объяснить активным развитием крупных городов, а также тем, что показатель объемов ввода жилья в стране является одним из ключевых показателей развития экономики в целом, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты.

Агентство "РИА Рейтинг" провело исследование 29 стран Европы по строительству жилья, согласно которому в России за последние три года было построено более 3,3 миллиона новых квартир. В пересчете на 10 тысяч человек получается 227 квартир — это самый большой показатель среди проанализированных стран. Вторую строчку в рейтинге заняла Австрия с результатом 207 квартир на 10 тысяч человек. Третью строчку занимает Казахстан, у которого сфера строительства во многих аспектах показывает схожую с российской динамику.

Президент ассоциации Национального объединения застройщиков жилья Леонид Казинец считает, что рост объемов жилищного строительства в России можно объяснить увеличением доходов населения, активным развитием ипотечного кредитования, а также градостроительной и земельной реформами, которые сняли многочисленные барьеры для застройщиков.

"Также важно то, что в отличие от большинства европейских стран, в России показатель объемов ввода жилья является одним из ключевых показателей развития экономики страны. Это объясняется низкой обеспеченностью жильем в среднем на семью. В России в основе государственной жилищной политики лежит необходимость решения проблемы дефицита жилья. В странах Западной Европы в основе жилищной политики находятся преимущественно вопросы эффективной эксплуатации жилого фонда", — отмечает он.

В целом, по словам Казинца, строительный бум в России еще будет, если удастся продолжать увеличивать доходы населения, поддерживать спрос и снижать себестоимость строительства.

Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко обращает внимание на то, что, согласно Нацплану, строительный бум в России еще только впереди. По его словам, свою роль сейчас играют темпы внутренней миграции в мегаполисы – в России они в последние годы выше, чем в среднем по Европе. "И логично, что основная доля строительства жилья у нас приходится как раз на крупнейшие агломерации", — говорит он.

С этим тезисом соглашается и общественный омбудсмен по строительству Дмитрий Котровский. "Наращивание темпов строительства, конечно, произошло за счет развития 10 российских агломераций. Также этому поспособствовал рост средней этажности жилья: если в советское время она составляла 7-8 этажей, то в последние годы Россия вышла на среднюю этажность в 13 этажей", — отмечает он.

При этом России "ещё есть куда расти", уверен омбудсмен по стройке. Помимо заложенных в нацпроект целей, росту поспособствует программа реновации жилья по всей стране, которая, по мнению эксперта, все-таки будет реализована.

Рассуждая о том, каким образом скажется пандемия на рынке, Алексеенко из РАСК предположил, что если она приведет к снижению стоимости квартир, то лидерство России в подобном рейтинге может только укрепиться.