МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. В нижнюю палату парламента России внесли предложение о продлении "дачной амнистии" еще на пять лет.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на законопроект, направленный на рассмотрение Думы, "дачную амнистию", завершение которой запланировано на март 2021 года, предлагают продлить до 1 марта 2026 года.

Авторы инициативы — депутаты и сенаторы — обосновали такое предложение тем, что появившийся в 2018 году новый уведомительный порядок регистрации частных домов "все еще не в полной мере" понятен россиянам.

Объявленная для легализации построенных без разрешительных документов дачных домов амнистия, в случае продления, растянется на 20 лет.

Законопроект был внесен в Госдуму 23 июля главой комитета нижней палаты по госстроительству Павлом Крашенинниковым и группой сенаторов.

Напомним, что первоначально дачная амнистия была объявлена в 2006 году. Этот закон дает гражданам возможность зарегистрировать дома, построенные на участках для садоводства, личного подсобного хозяйства (ЛПХ) и индивидуального жилищного строительства (ИЖС) без соответствующих разрешений на ввод жилья в эксплуатацию. Действие упрощенного механизма оформления домов неоднократно продлевалось. За 14 лет в рамках этого документа были зарегистрированы права на 13,5 млн домов по всей России.