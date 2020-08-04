МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Проблема обманутых дольщиков в Московской области будет решена в трехлетней перспективе. Об этом доложил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев президенту России Владимиру Путину.

"Все-таки как Вы предполагаете, в какие сроки решать проблему обманутых дольщиков?" — поинтересовался у губернатора Путин. Встречу с ним он начал с обсуждения вопросов строительства.

"Мы решим проблему обманутых дольщиков, я думаю, в трехлетней перспективе, безусловно, если мы дальше будем работать с ДОМ.РФ. У нас есть план. Мы в этом году выдадим 15500 ключей, просто темп я Вам хочу показать. Всего 24 (тысячи) осталось, вот в этом году", — рассказал губернатор.

Он добавил, что в следующем году планируется не снижать темп. "Если так пойдем, то если не за два, то за три года эту тему должны просто раз и навсегда закрыть", — отметил Воробьев.

Президент дал понять главе региона, что взял тему на контроль. "Я запомнил, хорошо?" — сказал Путин. "Я знаю", — ответил Воробьев.

Путин встретился в Кремле с Воробьевым, попросил доложить о ситуации в регионе и темпах решения проблемы обманутых дольщиков.

"Андрей Юрьевич, просил бы доложить, разумеется, о социально-экономической ситуации в Московской области в целом. Но все-таки хотел бы начать с одной из важнейших отраслей – со стройки и с необходимости решения проблем граждан – участников долевого строительства. В Московской области их достаточно много, до сих пор 24,5 тысячи", — заявил Путин, начиная встречу.

Он также попросил главу региона доложить о решении социальных вопросов и рассказать в целом о социально-экономической ситуации.