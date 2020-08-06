МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. В России могут на время отменить налог, взимаемый при продаже жилья с граждан.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на обращение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Минстрой и министерство экономического развития, предлагается россиян, реализовавших в 2020 году жилую недвижимость ласса эконом, освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

По мнению автором инициативы, НДФЛ в текущем году не надо платить тем россиянам, кто непосредственно сразу после продажи — в 2020 же году — купит новую квартиру на рынке новостроек. Еще одна возможность — в течение года после момента продажи квартиры экономкласса купит другое жилье в рамках государственного льготного ипотечного кредитования.

Сейчас в России при продаже недвижимости стоимостью более одного миллиона рублей граждане должны платить подоходный налог в размере 13% от полученной прибыли (взимается не со всей суммы, а с разницы между ценой покупки квартиры и последующей продажи).

Для того, чтобы этот налог ен платить, необходимо не перепродавать недвижимость в течение пяти лет.

По мнению ОНФ, такая временная отмена налога будет стимулировать россиян активнее покупать новое жилье.