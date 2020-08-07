МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Член комитета нижней палаты парламента России по бюджету и налогам Евгений Федоров выступил с предложением создать в стране специальные вклады для накопления средств на покупку жилья. По мнению автора инициативы, такие счета надо освободить от налогообложения, сообщает RT.

Письмо с таким предложением направлено на имя главы Минфина РФ Антона Силуанова.

Депутат Госдумы в своем письме отмечает, что в России с 1 января 2021 года на процентные доходы, которые граждане получат от банковских вкладов свыше 1 млн рублей, будет начисляться налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Ставка составит 13%.

Сейчас в России граждане могут использовать банковские вклады и доход с процентов по ним в качестве накопительного ресурса для последующей покупки жилья, считает парламентарий.

"На фоне того, что обеспечение граждан жильём является одной из приоритетных задач государства, прошу вас рассмотреть возможность внесения поправок… в части введения специальных накопительных вкладов на недвижимость, освободив вкладчиков, не имеющих в собственности недвижимость и планирующих её приобрести, от налога на доходы по банковским вкладам на срок до пяти лет", — отмечает Федоров в своем письме на имя Силуанова.

Депутат предлагает, чтобы, если по прошествии пяти лет человек не купит на деньги от предлагаемого им типа вклада недвижимость, то он будет обязан вернуть государству все налоги, начисленные за весь период вклада.