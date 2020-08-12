МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Власти Москвы опубликовали график переселения жителей сносимых в рамках реновации домов. Переселение пройдет в три этапа.

В частности, до 2024 года в новостройки переселят 170 тысяч москвичей, который сейчас проживают в 930 домах.

Во втором этапе (с 2025 по 2028 годы) новоселье отметят переселить 330 тысяч человек из 1,600 зданий.



В последний, третий этап, переселят 380 тысяч москвичей из 1,7 тысячи домов.

Мэрия объясняет относительно небольшие объемы переселения в первом этапе нехваткой свободной земли под застройку.

Подомовой график переселения жителей был утчержден в среду, 12 августа 2020 года. столичных департаментов градостроительной политики, городского имущества и строительства. Согласно документу:

График переселения еще 688 домов, которые попали в столичную программу реновации, правительство города обещает опубликовать позднее: из них будет сформирован четвертый этап переселения. Сроки перезда жители этих домов узнают в следующем, 2021 году.