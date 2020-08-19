МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В российских городах сильно взлетели в цене маленькие квартиры. Как пишет портал "Мир квартир", "беспрецедентно" выросла цена студий и однокомнатных квартир площадью менее 32 квадратных метров.

Рост цен на такое жилье составил с начала текущего года 13,2%. Это около 1,9 млн рублей.

Эксперты портала проанализировали вторичный рынок недвижимости в 70 самых крупных городах страны. Больше всего цены на маленькое жилье выросли:

в Рязани на 29%,



в Ставрополе — 28,7%,



Саратове — 28,1%,



в Новокузнецке — 27,7%,

в Ульяновске — 27,1%.

"Прирост в абсолютном отношении там небольшой: 300 000-500 000 руб. за квартиру. В нынешней кризисной ситуации покупатели сосредоточились в самом дешевом сегменте недвижимости, и неудивительно, что собственники стали поднимать ценники", — прокомментировал ситуацию гендиректор портала Павел Луценко. Он добавил, что главным драйвером роста цен на недвижимость в последние четыре месяца стала льготная ипотечная ставка в 6,5% годовых.

Есть города, где маленькие квартиры подешевели. Это:

в Грозном на 8,4%,



в Симферополе — на 1,5%.



Самые дорогие "однушки" и студии — ожидаемо — продаются в Москве. в среднем их цена составляет 6,7 млн рублей. в Санкт-Петербурге — почти вдвое дешевле — 3,8 млн рублей. Также достаточно дорогое жилье в курортных городах: в Сочи — 3,5 млн рублей, во Владивостоке — 3,4 млн рублей, в Севастополе — около 4 млн рублей.

Самые дешевые маленькие квартиры продаются в Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Кургане, Владикавказе и Астрахани. Здесь цена на такое жилье варьируется от 1,2 до 1,4 млн рублей.