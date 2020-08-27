МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. В России в 2020 году обанкротится 180-200 застройщиков, совокупно строящих примерно 4 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил журналистам директор аналитического управления Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.

"За полгода у нас обанкротилось 73 застройщика, которые реализуют 1,2 миллиона квадратных метров. Это меньше, чем за первое полугодие 2019 года, тогда обанкротилось 90 с общим портфелем 2 миллиона квадратных метров ", — сказал он, добавив, что за июль-август обанкротилось 25 девелоперов.

По словам Выломова, некоторое снижение числа разорившихся компаний в первом полугодии было вызвано переносом банкротных процедур из-за эпидемии COVID-19.

Всего, по данным РАСК, за прошедший год количество застройщиков, осуществляющих свою деятельность на территории России, снизилось с 3 до 2,2 тысячи. Этот показатель включает не только банкротства, но и девелоперов добровольно ушедших с рынка.

"В настоящее время негативных цифр по банкротствам застройщиков не наблюдается и полные данные появятся не раньше, чем через полгода. Мы считаем, что в 2020 году с точки зрения количественных банкротств цифра будет на уровне 180-200 застройщиков с портфелем около 4 миллионов квадратных метров", — добавил Выломов.