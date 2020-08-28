МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Жители России, не смотря на то, что лето подходит к концу, не перестают интересоваться арендой загородных домов в Московской области.

Традиционный сезон для аренды дач в Подмосковье — летний период.

Аналитики изучили предложения на сайтах по аренде недвижимости ЦИАН и Авито и сделали соответствующие выводы.

Число просмотров предложений по аренде коттеджей и другого загородного жилья в аренду в Московской области выросло на 32% по сравнению с августом 2019 года. Об этом пишет "Avito Недвижимость".

При этом специалисты не берут в расчет, была ли в итоге совершена сделка, или нет.

Чаще всего россияне рассматривают предложения по аренде дома 74% просмотров. На втором месте — дачи — 15%.

Стоимость аренды на месяц недвижимости в Подмосковье варьируется от 25 до 39 тысяч рублей и зависит от вида.