МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. В российской столице агенты по недвижимости зафиксировали скачок спроса на квартиры в пятиэтажках, которые подлежат расселению в рамках программы реновации Москвы.

Как пишет Rambler News Service со ссылкой на данные портала "Авито Недвижимость", в текущем сентябре востребованность квартир в хрущевках выросла более чем в два раза по отношению к сентябрю прошлого 2019 года.

Эксперты объясняют такой резкий рост спроса на квартиры в пятиэтажках желанием покупателей получить квартиру в новом доме: более просторное и комфортное жилье.

"Статус "под снос" делает такое жилье привлекательной инвестицией для части покупателей", — отмечают специалисты рынка недвижимости.

В целом за последний год предложение квартир в пятиэтажках Москвы выросло на 40%, отметили в "Авито".

В среднем стоимость одного квадратного метра квартиры в пятиэтажке составляет 217 тысяч рублей.