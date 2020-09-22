МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Рост цен на новостройки в России по итогам текущего 2020 года может достичь 12-15%, пишут "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости.

Как сообщил изданию руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, по итогам текущего года рост цен на жилье в новых домах составит 12%.

Он объясняет это, в первую очередь, высоким спросом из-за программы льготной ипотеки, запущенную в стране весной.

Еще одна причина: выход на строительный рынок инвесторов.

В свою очередь директор федеральной риелторской компании "Этажи" Ильдар Хусаинов прогнозирует, что в ряде регионов РФ к концу года стоимость одного квадратного метра в новостройке вырастет 15%.

По мнению экспертов рынка, цены на вторичное жилье по итогам года также вырастут: на семь процентов.