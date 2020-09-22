МОСКВА, 22 сен – РИА Недвижимость. Наблюдаемый сейчас незначительный рост цен на жилье в России сохранится до конца года, но затем сменится стагнацией рынка, прогнозируют эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости написала, что по итогам 2020 года цены на российские новостройки могут вырасти на 12-15%, а "вторичка" подорожает на 7%. При этом, по данным сервиса Сбербанка "ДомКлик", цены на вторичное жилье в среднем по стране выросли с начала года на 3%, а на "первичку" — упали на 2%, хотя и демонстрировали последовательный рост в мае-августе.

Наиболее существенными факторами, способствующими временной положительной динамике цен, являются льготная ипотека и отложенный спрос, возникший из-за вводившихся против COVID-19 карантинных мер, прокомментировал ситуацию на рынке жилья глава департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости "Азбука жилья" Ярослав Дарусенков.

"Если ситуация с пандемией кардинально не поменяется, а льготная ипотека не будет продлена, то можно ожидать, скорее, стагнации цен: ни существенного роста, ни снижения, не считая ежемесячной сезонной динамики", — рассказал он.

Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко также считает, что зафиксированный в определенный момент рост цен не является рыночным, а обусловлен программой льготной ипотеки и отчасти массовым переходом застройщиков на эскроу-счета.

При этом лимиты программы льготной ипотеки под 6,5% уже исчерпаны и если она не будет продлена, то застройщики могут столкнуться с ситуацией, когда на достаточно разогретом рынке придется поддерживать продажи, указал глава РАСК.

"Кроме того, конец года традиционно является активным периодом для девелоперов, многие планы продаж серьезно зависят именно от результатов этих месяцев. На фоне этих факторов, возможно, стоит ожидать от ряда застройщиков сезонных акций и скидок по отдельным проектам. Но в целом в этом году мы не ожидаем существенного снижения цен ни по одному из сегментов", — добавил он.