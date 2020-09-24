МОСКВА, 24 сен — РИА Недвижимость. Власти намерены продлить программу льготной ипотеки под 6,5%, рассказал журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля. Она действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.

По словам вице-премьера РФ, программа оказалась очень успешной, позволив многим гражданам приобрести жилье и привлечь в отрасль 500 миллиардов рублей.

"Мы намерены это продлевать", — сказал он, уточнив, что программа еще действует и окончательное решение будет вынесено ближе к ноябрю.