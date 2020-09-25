МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. На столичном рынке квартир в период с февраля до сентября текущего 2020 года число вторичных квартир, выставленных на продажу, сократилось на 13%, пишет "Лента.ру" со ссылкой на данные агенствта недвижимости "Миэль".

Отмечается, что в Москве эксперыт рынка прогнозируют дефицит качественного предложения на рынке жилой недвижимости.

"Часть продавцов не выставляют квартиры на продажу, опасаясь второй волны пандемии и ограничений. Они ждут, когда ситуация станет более стабильной, появится определенность, чтобы вернуть свои предложения на рынок", — говорят участники рынка.

В условиях повышенного покупательского интереса такое резкое сокращение предложений по продаже квартир в Москве приводит к тому, что на ликвидные объекты спрос существенно возрастает.

Помимо этого в агентстве отметили, что собственники, которые выставляют на продажи жилье, стали выдвигать новое условие. Они не хотят участвовать в показах квартиры.

Ключи от выставленной на продажу квартиры передают риэлтору, чтобы он самостоятельно показывал квартиру, а собственник ни с кем больше не встречался.

Самое резкое сокращение предложения на вторичном рынке жилья фиксируют в Новомосковском округе: предложений стало меньше на 25% от доковидного уровня.