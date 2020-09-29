МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Россияне, которым раньше было отказано в ипотечном кредите, придумали, как все-таки купить квартиру, пишет "Лента.ру".

После окончания режима самоизоляции, который был введен в России из-за пандемии коронавируса, в стране начал развиваться новый тренд. Граждане, кто ранее получил отказ в ипотечном займе, оформляют потребительские кредиты и покупают жилье.

Издание со ссылкй на материалы "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" пишет, что граждане начали подавать заявки на крупные потребительские займы. В среднем у банков берут от одного до двух миллионов рублей.

"На рынок вторичного жилья вышли люди, которые имеют отрицательные решения по ипотеке, но для приобретения недвижимости они берут потребительские кредиты. Более того, сейчас клиентам более-менее спокойно такие кредиты одобряют", — отмечают опрошенные изданием эксперты рынка.

Они прогнозируют, что в дальнейшем выдача таких крупных сумм одной категории заемщиков может привести к "определенной закредитованности населения, но пока это работает".

На сегодняшний день почти любой человек может взять потребительский кредит на сумму в 500-800 тысяч рублей. для этого нужен только паспорт, дополнительных справок не требуется. "При этом лояльность банков распространилась и на индивидуальных предпринимателей", отмечают специалисты.