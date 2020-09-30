МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Средний размер выданных ипотечных кредитов в РФ в августе составил 2,66 миллиона рублей, превысив уровень марта на 1,9%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В августе 2020 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 2,66 миллиона рублей, превысив уровень марта текущего года на 1,9%. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в августе 2020 года данный показатель вырос на 11,8%", — говорится в исследовании.

Эксперты напомнили, что в апреле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита сократился сразу на 8,5% — до 2,39 миллиона рублей. Таким образом, за последующие четыре месяца этот показатель не только отыграл падение, но и превысил уровень до пандемии.

Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов в августе был отмечен в Москве (5,66 миллиона рублей), Московской области (4,04 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (3,45 миллиона рублей), а также в Ямало-Ненецком АО (3,35 миллиона рублей) и Приморском крае (3,03 миллиона рублей).

Что касается динамики среднего чека выданных ипотечных кредитов, то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наивысший рост данного показателя в августе продемонстрировали Нижегородская (+18,1%) и Челябинская (+13,7%) области, Москва (+16,8%), а также Свердловская (+16,7%) и Омская (+16,5%) области. В то же время в ряде регионов средний чек по ипотеке, напротив, сократился. Это, в частности, Воронежская (-3,2%), Волгоградская (-2,5%) и Иркутская (-0,8%) области.

"После существенного снижения в апреле среднего чека по ипотеке, в последующие месяцы этот показатель не только вернулся к "докарантинному" уровню, но и смог превысить его. Важно отметить, что ипотечное кредитование стимулируется как за счет снижения ставок благодаря программам господдержки, так и в связи с низкой ключевой ставкой Банка России. А снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы", — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.