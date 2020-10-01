МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. В российской столице количество квартир, сдаваемых в аренду, выросло более чем в 1,5 раза. Как пишет газета "Ведомости", это обусловлено тем, что многие арендаторы после отмены карантина так и не вернулись в Москву.

Количество квартир, которые предлагаются в долгосрочную аренду, на начало сентября увеличилось до 56 500 лотов, сообщила изданию главный аналитик группы компаний "Миэль" Екатерина Бережнова.

По словам собеседника, это самый высокий показатель за всю историю арендного жилья в мегаполисе.

Например, до пандемии, в феврале текущего 2020 года, на арендном рынке Москвы было представлено на 61% лотов меньше — порядка 35 000 квартир. Примерно такое же число квартир выставлялось в Москве в последние годы.

Основной рост количества квартир на арендном рынке зафиксирован с апреля по июль, сообщил руководитель направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды "Авито недвижимости" Руслан Закирьянов.

В свою очередь аналитический центр ЦИАН отметил, что с начала года в Москве более чем в 2 раза выросло количество объявлений об аренде жилья

Эксперт объясняют, что рост предложения квартир напрямую связан с введением в марте режима самоизоляции в Москве. Число арендаторов резко сократилось: многие потеряли работу и были вынуждены уехать из столицы. После снятия ограничительных мер многие из них так и не вернулись. Частично — потому что работодатели сохранили удаленный режим работы.